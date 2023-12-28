Лубінець: Максимальна втрата ваги серед українських полонених — 77 кіло за п'ять місяців

Росіяни забороняють їм навіть писати листи. Україна не може встановити ні точне місцеперебування своїх громадян, ні їх кількість.

Лубінець: Максимальна втрата ваги серед українських полонених — 77 кіло за п'ять місяців
© Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що лише цивільних українців у російському полоні наразі перебуває 28 тисяч. Під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх" він розповів подробиці того, як окупанти обходяться з цими людьми, а також з військовополоненими, інформує ZN.ua.

Омбудсмен зауважив, що наші громадяни після повернення додому перебувають у важкому стані.

"Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів", - зауважив Лубінець, додаючи, що один з військових, який вже повернувся на Батьківщину, розповів, що їх годували чимось схожим на зафарбовану воду.

Уповноважений зауважив, що Україна навіть не має можливості з'ясувати, де знаходяться її громадяни та встановити їх точну кількість. Росіяни забороняють їм писати листи.

Нагадаємо, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що росіяни призупинили проведення обмінів, аби склалося враження, що Україна не хоче повертати своїх цивільних та військових громадян. Та він запевнив, що Київ насправді готовий до діалогу, зупиняє процес саме Москва. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі обміни все ж відбуваються, але вони не є публічними. За його словами, дуже часто це трапляється просто на полі бою.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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