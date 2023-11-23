"Бурштинову справу" Розенблата і Полякова відклали на два місяці

Колишніх депутатів обвинувачують в отриманні хабаря за внесення змін до законодавства про легалізацію видобутку бурштину.

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Колегія ВАКС під головуванням судді Ткаченка відклала розгляд справи за обвинуваченням колишніх народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова до 15 січня, повідомляє Центр протидії корупції, інформує ZN.ua .

Причиною стала неявка Полякова у судове засідання нібито через хворобу. Не з'явився і один з його адвокатів, а інший захисник повідомив, що дізнався про ці обставини лише сьогодні зранку. При цьому інші учасники прибули на засідання з інших міст.

Суддя Ткаченко вирішив з'ясувати поважність причин неявки Полякова у наступному судовому засіданні, яке призначене аж на 15 січня. Ця справа перебуває на розгляді у ВАКС з 2019 року. Через постійні неявки когось з учасників та великі проміжки між засіданнями майже чотири роки тривало підготовче судове засідання.

Нагадаємо, Розенблата і Полякова обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів за внесення змін до законодавства про легалізацію видобутку бурштину.

Центр протидії корупції оприлюднив також подробиці справи: за версією захисту, підписи Розенблата на листах до парламенту підробили, а його самого включили в автори законопроєкту без його відома, і грошей у «агента Катерини» ніхто не просив.

Розенблат каже, що 200 тисяч доларів взяв охоронець і його ніхто не просив цього робити. Вважає, що «постраждав за хорошу справу, а органи слідства зіпсували йому репутацію».

На минулому засіданні захисник Розенблата подавав скарги практично на всі процесуальні дії слідчого і прокурора. На думку захисту, обвинувальний акт передали до суду після закінчення строку досудового розслідування, а тому Розенблат нібито не набув статусу обвинуваченого, тож справу слухати далі не можна.