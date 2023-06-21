Наступні кілька місяців будуть вирішальними – Данілов

Данілов повідомив, де після Каховської ГЕС існує загроза.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що наступні декілька місяців будуть вирішальними та поставлять крапку у закінченні тих чи інших процесів. Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Наступні кілька місяців будуть вирішальними – Данілов
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Ці два об’єкти (Кримський титан, Запорізька АЕС, – ред.) є ключовими, там, де вони (РФ, – ред.) можуть завдати нам шкоди. Але майте на увазі, що нас це не може зупинити у питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов’язково звільнимо нашу країну, включно з Кримом, як би вони цього не хотіли. Зараз будуть, я б сказав, вирішальні місяць-два-три, які будуть ставити багато крапок у закінченні тих чи інших процесів", – заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Крім того, Данілов зауважив, що процес фрагментацій Росії, який почався 24 лютого 2022 року, зараз буде переходити у практичну площину, а українці стануть свідками цього.

Зазначимо, раніше голова розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія замінувала охолоджувач на ЗАЕС.

«Але найстрашніше, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. Замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, є велика ймовірність, що будуть значні проблеми», — заявив очільник ГУР.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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