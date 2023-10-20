Мирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без Росії

Зустріч запланована на 28-29 жовтня

Мальта прийматиме наступний раунд міжнародних переговорів щодо запропонованої Україною Формули миру для припинення російського вторгнення. Попередня й друга за рахунком зустріч проходила у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні. Нова зустріч запланована на 28-29 жовтня, інформує ZN.ua.

Мирні переговори щодо війни в Україні відбудуться на Мальті. Без Росії
© Freepik

«Мальта підтримує українську справу, займаючи принципову позицію на різних багатосторонніх форумах, а також надаючи гуманітарну допомогу і сприяння. [Зустрічі] наступного тижня є найбільш конкретною підтримкою, яку може надати така країна, як Мальта, для того, щоб українська справа залишалася в центрі міжнародного порядку денного», – заявив міністр закордонних справ Мальти Ян Борг, передає The Financial Times.

Видання уточнює, що представники Росії не запрошені на зустріч, як і у попередні рази.

На зустрічі у Джидді були присутні представники понад 40 країн – радники з питань безпеки своїх лідерів. Багато з оглядачів тоді відзначили позитивний сигнал, який полягав у присутності на зустрічі представників Китаю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц тоді заявив, що «це лише початок».

Нагадаємо, що українську Формулу миру президент Володимир Зеленський представив на сесії Генасамблеї ООН у вересні 2022 року.


Стас Константинов, ZN.ua





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