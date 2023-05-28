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2023-05-28
Росія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у Білорусі
Україна продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в
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"Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тисяч, а зараз — кілька тисяч військовослужбовців", - наголосив Демченко.
Речник зазначив, що нині кількості військ РФ на території Білорусі недостатньо для того, щоб розпочати нове вторгнення в Україну з північного напрямку.
За його словами, Україна продовжує зміцнювати кордон із Білоруссю, зокрема мінує території, щоб не допустити прориву військової техніки ворога.
Анна Конюченко, ZN.ua