Міністр ВПС США каже, що для поставки F-16 в Україну необхідні місяці

Це найоптимістичніші терміни.

Міністр військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 в Україну знадобиться «в найкращому випадку кілька місяців». Після того, як президент Джо Байден оголосив, що США підтримають спільне навчання для українських пілотів, адміністрація надала план оснащення українських ВПС реактивними літаками американського виробництва чи іншими літаками четвертого покоління, повідомляє CNN. Американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі, інформує ZN.ua .

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«Це питання в роботі, і Україна, очевидно, зацікавлена в отриманні такого роду можливостей», — сказав Кендалл журналістам. Він зауважив, що є «багато відкритих можливостей, включаючи наших партнерів».

Кендалл додав, що знадобиться щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

«Ми ні за яких обставин не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в руки ВПС України менш ніж за кілька місяців», — сказав Кендалл.

Але це все ще відносно швидкий графік, оскільки, за словами офіційного представника ВПС, на підготовку нового американського пілота на літаку зазвичай йде понад два роки. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який на деякий час відмовився від керування реактивним літаком, може тривати до п’яти місяців.

Публічно США місяцями стверджували, що винищувачі не є першочерговими у списку пріоритетів і швидко вичерпають доступне фінансування для допомоги Україні замість більш важливої зброї, як-от танки Abrams і ракети Patriot. Кендалл озвучив те, що стало неочікуваним та різким поворотом для адміністрації Байдена – рішення про те, що настав правильний час почати готувати українську армію до майбутнього.

«Україна залишиться незалежною державою. Їй знадобиться повний набір військових можливостей для її вимог, і тому настав час почати думати про те, як ці війська можуть виглядати та що вони включатимуть», - на останок підкреслив Кендалл.