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2023-07-24
У Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — Андрющенко
Дві колони військової техніки РФ рухалися в напрямку Бердянська.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксовано найбільше перекидання техніки та живої сили військ РФ, інформує
"Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неділі з новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу “Рапіра”, паливозаправники та автобуси з поки живою силою", - зазначив Андрющенко в
За його словами, це найбільше перекидання техніки РФ за останні місяці з початку літа.
Анна Конюченко, ZN.ua