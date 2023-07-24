У Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — Андрющенко

Дві колони військової техніки РФ рухалися в напрямку Бердянська.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксовано найбільше перекидання техніки та живої сили військ РФ, інформує ZN.ua.

"Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неділі з новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу “Рапіра”, паливозаправники та автобуси з поки живою силою", - зазначив Андрющенко в Telegram.

За його словами, це найбільше перекидання техніки РФ за останні місяці з початку літа.


Анна Конюченко, ZN.ua





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