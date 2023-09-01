Експерт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для Кремля
На думку Ходжеса, після деокупації півострова туди потрібно доставити таку кількість зброї, аби він став непридатним для дій окупантів.
Якщо тимчасово анексований Крим не деокупують, то Україна не зможе відновити свою безпеку та економіку, адже росіяни заважатимуть суднам, які йдуть до Одеси, Херсона й Миколаєва, зауважив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес. У коментарі
"Українці знають, що Крим є вирішальною територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки Росія окупує Крим і може завдавати ударів своїм флотом та авіацією з Криму та запускати ракети по всіх морських портах України", – сказав він.
Та Ходжес вважає, що навіть після деокупації півострова порти у Бердянську та Маріуполі "будуть марними". На його думку, Росія продовжуватиме перекривати Азовське море від Криму.
Генерал-лейтенант також розкритикував тих, що вважає, що Україна повинна віддати агресору свої території, аби здобути мир. Він назвав цих людей неосвіченими, адже вони все ще вважають, що агресора це зупинить й надалі Москва буде дотримуватися якоїсь угоди.
Ключовим моментом в питанні звільнення Криму Ходжес вважає знищення Керченського мосту, яке, на його думку, може змінити правила гри для Москви.
"Іноді я чую з Пентагону, що ми хочемо допомогти відкинути росіян. Ні, йдеться не про те, щоб відкинути їх назад. Йдеться про вирішальну територію. Йдеться про ізоляцію Криму, а потім про можливість доставити необхідну кількість зброї дальньої дії, щоб півострів став непридатним для дій російського військово-морського флоту та російських ВПС", – пояснив генерал.