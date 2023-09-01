Експерт: Крим — вирішальний у війні. Знищення Керченського мосту змінить правила гри для Кремля

На думку Ходжеса, після деокупації півострова туди потрібно доставити таку кількість зброї, аби він став непридатним для дій окупантів.

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Якщо тимчасово анексований Крим не деокупують, то Україна не зможе відновити свою безпеку та економіку, адже росіяни заважатимуть суднам, які йдуть до Одеси, Херсона й Миколаєва, зауважив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес. У коментарі Newsweek він відзначив, що півострів - вирішальна територія у цій війні.

"Українці знають, що Крим є вирішальною територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки Росія окупує Крим і може завдавати ударів своїм флотом та авіацією з Криму та запускати ракети по всіх морських портах України", – сказав він.

Та Ходжес вважає, що навіть після деокупації півострова порти у Бердянську та Маріуполі "будуть марними". На його думку, Росія продовжуватиме перекривати Азовське море від Криму.

Генерал-лейтенант також розкритикував тих, що вважає, що Україна повинна віддати агресору свої території, аби здобути мир. Він назвав цих людей неосвіченими, адже вони все ще вважають, що агресора це зупинить й надалі Москва буде дотримуватися якоїсь угоди.

Ключовим моментом в питанні звільнення Криму Ходжес вважає знищення Керченського мосту, яке, на його думку, може змінити правила гри для Москви.

"Іноді я чую з Пентагону, що ми хочемо допомогти відкинути росіян. Ні, йдеться не про те, щоб відкинути їх назад. Йдеться про вирішальну територію. Йдеться про ізоляцію Криму, а потім про можливість доставити необхідну кількість зброї дальньої дії, щоб півострів став непридатним для дій російського військово-морського флоту та російських ВПС", – пояснив генерал.