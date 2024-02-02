Декларація мера Одеси: позичив у мами 200 тис. доларів

Також у декларації відображені дорогі подарунки членам родини.

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Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки дві цікаві деталі: у 2021 році його матері подарували понад 11,5 млн грн, а наступного року мер позичив у неї 200 тисяч доларів, інформує ZN.ua .

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, де оприлюднено декларації про доходи Труханова та його родини у декларації мера Одеси за 2021 рік вказано, що його вітчим Микола Данилюк подарував матері Труханова 11,5 мільйонів гривень, а у 2022 році Труханов задекларував, що позичив у мами 200 тисяч доларів у квітні.

Згідно з наданою Трухановим його особисті доходи за 2021 рік склали: 277 913 грн зарплати, доходи його родини - майже 13 млн грн, з яких 34 198 грн – пенсія його матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 1 188 007 грн – дохід матері від цінних паперів, 11 577 213 грн – подарунок матері від вітчима, 97 664 грн – пенсія вітчима.

У декларації за 2022 рік Труханов повідомив, що позичив у мами 200 тисяч доларів. Торік задекларовані прибутки родини склали: 285 574 грн – зарплата Труханова, 41 170 – пенсія матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 2 646 – соцвиплати матері, 110 464 грн – пенсія вітчима.

Як раніше повідомлялося, у 2019 році Труханова звинувачували у наданні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки, було відкрито провадження. У декларації за 2015 рік незадекларований стан мера, визначений за допомогою експертиз, оцінювався на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн гривень.

Згодом була відкрита ще одна справа – за недостовірне декларування в 2017 році, але у 2020-му Вищий антикорупційний суд закрив обидві справи, бо Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.