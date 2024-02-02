Декларація мера Одеси: позичив у мами 200 тис. доларів

Також у декларації відображені дорогі подарунки членам родини.

Декларація мера Одеси: позичив у мами 200 тис. доларів
© Слово і діло

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив у своїх деклараціях за 2021 та 2022 роки дві цікаві деталі: у 2021 році його матері подарували понад 11,5 млн грн, а наступного року мер позичив у неї 200 тисяч доларів, інформує ZN.ua.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, де оприлюднено декларації про доходи Труханова та його родини у декларації мера Одеси за 2021 рік вказано, що його вітчим Микола Данилюк подарував матері Труханова 11,5 мільйонів гривень, а у 2022 році Труханов задекларував, що позичив у мами 200 тисяч доларів у квітні.

Згідно з наданою Трухановим його особисті доходи за 2021 рік склали: 277 913 грн зарплати, доходи його родини - майже 13 млн грн, з яких 34 198 грн – пенсія його матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 1 188 007 грн – дохід матері від цінних паперів, 11 577 213 грн – подарунок матері від вітчима, 97 664 грн – пенсія вітчима.

У декларації за 2022 рік Труханов повідомив, що позичив у мами 200 тисяч доларів. Торік задекларовані прибутки родини склали: 285 574 грн – зарплата Труханова, 41 170 – пенсія матері, 10 731 грн – дохід матері від надання майна в оренду, 2 646 – соцвиплати матері, 110 464 грн – пенсія вітчима.

Як раніше повідомлялося, у 2019 році Труханова звинувачували у наданні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки, було відкрито провадження. У декларації за 2015 рік незадекларований стан мера, визначений за допомогою експертиз, оцінювався на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн гривень.

Згодом була відкрита ще одна справа – за недостовірне декларування в 2017 році, але у 2020-му Вищий антикорупційний суд закрив обидві справи, бо Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.


Ірина Мамчур, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиціПрем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
У Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний заводУ Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний завод
Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБВ Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБ
ДБР прийшло з обшуком до т.в.о мера ЧерніговаДБР прийшло з обшуком до т.в.о мера Чернігова
ЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларівЗСУ знищили російський РЛС "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів
Республіканець Макконнелл: Контроль над допомогою Україні є безпрецедентним. Часто ми знаємо, як використовується техніка, "аж до серійного номера"Республіканець Макконнелл: Контроль над допомогою Україні є безпрецедентним. Часто ми знаємо, як використовується техніка, "аж до серійного номера"
Українські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларівУкраїнські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларів
По 11 тис. доларів за фальшивий висновок. СБУ викрила у Києві посадовиць, які заробляли на ухилянтахПо 11 тис. доларів за фальшивий висновок. СБУ викрила у Києві посадовиць, які заробляли на ухилянтах
Члена ВЛК у Полтавській області викрили на вимаганні 4 тисяч доларів за висновок комісіїЧлена ВЛК у Полтавській області викрили на вимаганні 4 тисяч доларів за висновок комісії
Франція обіцяє допомогти відновити культурну спадщину ОдесиФранція обіцяє допомогти відновити культурну спадщину Одеси
У МЗС Франції відреагували на обстріл ОдесиУ МЗС Франції відреагували на обстріл Одеси
Україна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування ОдесиУкраїна готує звернення до ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції через бомбардування Одеси
Последние новости
Подгружаем последние новости