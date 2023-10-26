ДБР прийшло з обшуком до т.в.о мера Чернігова
Ломако пов’язує це із політичним тиском.
Державне бюро розслідувань у четвер вранці, 26 жовтня, прийшло з обшуком до виконувача обов’язків міського голови Чернігова, секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако. Про це він сам
Обшук вдома Ломако повязав із справою про обстріл Чернігова 19 серпня, коли російська ракета влучила у Драмтеатр, де проходила виставка дронів та зустріч інженерів.
«Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули», - зазначив Ломако.
Це не перший обшук в т.в.о. міського голови Чернігова. У вересні до нього з обшуком приходила Служба безпеки України для з’ясування деталей офіційного проекту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантам.
Заначимо, що міський голова Чернігова Владислав Атрошенко відсторонений від посади до грудня 2023 року. У мерії повязують це із політичним тиском Банкової на місцеву адміністрацію.
Як вдається керувати Черніговом в умовах постійного морального тиску, зокрема й на депутатський корпус, із боку силових структур та військової адміністрації міста і області, та чим кейс міста може обернутися для місцевого самоврядування взагалі, читайте в інтерв’ю в.о. мера Олександром Ломаком, з яким поговорила Ірина Латиш у рамках спільного спецпроєкту Руху ЧЕСНО з ZN.UA.