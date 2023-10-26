ДБР прийшло з обшуком до т.в.о мера Чернігова

Ломако пов’язує це із політичним тиском.

Державне бюро розслідувань у четвер вранці, 26 жовтня, прийшло з обшуком до виконувача обов’язків міського голови Чернігова, секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако. Про це він сам повідомив в Telegram, інформує ZN.ua .

Обшук вдома Ломако повязав із справою про обстріл Чернігова 19 серпня, коли російська ракета влучила у Драмтеатр, де проходила виставка дронів та зустріч інженерів.

«Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі. Демократія? Ні, не чули», - зазначив Ломако.

Це не перший обшук в т.в.о. міського голови Чернігова. У вересні до нього з обшуком приходила Служба безпеки України для з’ясування деталей офіційного проекту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантам.

Заначимо, що міський голова Чернігова Владислав Атрошенко відсторонений від посади до грудня 2023 року. У мерії повязують це із політичним тиском Банкової на місцеву адміністрацію.

Як вдається керувати Черніговом в умовах постійного морального тиску, зокрема й на депутатський корпус, із боку силових структур та військової адміністрації міста і області, та чим кейс міста може обернутися для місцевого самоврядування взагалі, читайте в інтерв’ю в.о. мера Олександром Ломаком, з яким поговорила Ірина Латиш у рамках спільного спецпроєкту Руху ЧЕСНО з ZN.UA.