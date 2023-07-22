Партизани знищили військовий склад окупантів у Маріуполі – радник мера

За даними Андрющенка, представники спротиву підпалили об’єкт.

Партизанам вдалося знищити черговий оперативний склад боєкомплекту окупаційних військ Росії в тимчасово захопленому місті Маріуполь, написав радник мера Петро Андрющенко в Telegram , інформує ZN.ua .

"Маріупольский Спротив повідомляє про знищення оперативного складу з БК окупантів в Приморському районі Маріуполя в районі Черемушек шляхом підпалу", – зазначив він, прикріпивши фото з чорним димом.

Наприкінці минулого тижня в Маріуполі, а також у Бердянську, теж пролунали вибухи. Зокрема, працювала ППО росіян.