У Київраді хочуть перейменувати вулицю на честь ексмера Омельченка. Кличко підтримав петицію проти цього

За словами Кличка, столична влада має винести на голосування киян перейменування будь-якої вулиці на честь Омельченка.

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Постійна комісія з місцевого самоврядування Київської міської ради підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського у центрі на честь колишнього мера столиці Олександра Омельченка. Чинний міський голова Віталій Кличко підписав петицію з вимогою не допустити цього, про що повідомив у Telegram , інформує ZN.ua .

За даними члена згаданої профільної комісії Тиміша Мартиненка-Кушлянського, питання зміни назви розглянули під час засідання в понеділок, 13 червня.

"Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка. Нібито з рекомендацією організувати нове голосування у "Києві Цифровому". Отже, буде весело. Петицію з вимогою не допустити перейменування на честь Сан Санича не розглядали від слова зовсім", – написав він у Facebook .

Віталій Кличко у відповідь на інформацію підтримав петицію проти цього і додав, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Омельченка повторно винесуть на голосування в застосунку "Київ Цифровий", відповідно до рекомендації комісії Київради.

Петиція Віктора Марченка з вимогою не допустити створення вулиці з прізвищем колишнього міського голови Києва вже зібрала необхідні шість тисяч голосів. Минулого тижня Кличко доручив КМДА розглянути її. У висновку зазначили, що перейменування столичних вулиць є виключною компетенцією Київської міської ради згідно з законодавством України, тому звернути увагу на вимогу громадян має саме цей орган.

У згаданій петиції нагадали, що в січні 2023 року вже проводилося опитування щодо перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь Олександра Омельченка. Тоді більшість киян проголосували проти, тому прийняти рішення "всупереч їхній волі — висловити свою неповагу до Києва". У зверненні також вказано, що Омельченко "завдав Києву шалених збитків".

"Він та його команда розірвали на дві частини трамвайну мережу міста, що стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні. Саме в ті часи була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам КП «Київпастранс» відводилася другорядна роль після приватних перевізників. Не можна не згадати і про те, що саме з часів головування Олександра Олександровича тягнуться історії найскандальніших київських забудов: у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська (Монстр на Подолі) тощо. Крім усього іншого, відзначився пан Омельченко і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно", – уточнив автор петиції.