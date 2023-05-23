ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА

Правоохоронці передали майно Володимира Бандури до АРМА на понад 12 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань передало до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на понад 12 мільйонів гривень нерухомого майна Володимира Бандури. Йдеться про колишнього міського голову Святогірська Донецької області. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

© ДБР

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно ексмера за фактом державної зради у червні минулого року. Він публічно підтримав окупантів, поширював російську пропаганду та фейки. У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області. Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, правоохоронці оголосили його в розшук.

Також Бюро розслідує розтрату бюджетних коштів. У 2020 році Святогірською міською радою укладено договір з будівельним підприємством щодо реконструкції дитячого садочку. Будівництво не було завершене, а акти приймання виконаних робіт містили неправдиві дані. При цьому з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих три мільйони гривень.