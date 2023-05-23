ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА
Правоохоронці передали майно Володимира Бандури до АРМА на понад 12 мільйонів гривень.
Державне бюро розслідувань передало до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на понад 12 мільйонів гривень нерухомого майна Володимира Бандури. Йдеться про колишнього міського голову Святогірська Донецької області. Про це
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно ексмера за фактом державної зради у червні минулого року. Він публічно підтримав окупантів, поширював російську пропаганду та фейки. У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області. Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території, правоохоронці оголосили його в розшук.
Також Бюро розслідує розтрату бюджетних коштів. У 2020 році Святогірською міською радою укладено договір з будівельним підприємством щодо реконструкції дитячого садочку. Будівництво не було завершене, а акти приймання виконаних робіт містили неправдиві дані. При цьому з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих три мільйони гривень.