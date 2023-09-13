Республіканець Макконнелл: Контроль над допомогою Україні є безпрецедентним. Часто ми знаємо, як використовується техніка, "аж до серійного номера"

Він наголосив, що "надійні та незалежні антикорупційні органи призводять до змін". Хоча й не став запевняти, що корупція в нашій країні зникла.

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Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що нагляд за військовою допомогою для України є безпрецедентним. Він назвав помилковим враження, що "смертоносній допомозі" Штатів бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, наразі Вашингтон має ширше розуміння того, як наша країна використовує надану США допомогу, "ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером". Макконнелл наголосив, що Україна - це не Ірак й не Афганістан, а "сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”, інформує ZN.ua .

"Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу, - пояснює Макконнелл. - Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін".

Він розповів, що, за попередніми результатами перевірки Держдепу, щодо України не було підтверджено "жодних звинувачень у неправильному використанні допомоги".

"У нас є безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння та транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера", - сказав сенатор, висловивши сподівання, що інші республіканці також переконаються в цьому після доповіді посадовця з офісу, який наглядає за допомогою Україні при Пентагоні, Держдепі та USAID. Той повинен виступити сьогодні на конференції "червоних" у Сенаті.