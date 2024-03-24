Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики

Також невиконання обіцяних проєктів є і за іншими напрямками, що набуває системного характеру

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ФАО – продовольча та сільськогосподарська організація ООН – не виконує, виконує не повністю або виконує невчасно деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни українським регіонам. Це невиконання стосується ініційованих самою організацією, проєктів, зокрема щодо посівної кампанії. “Міністерство аграрної політики та продовольства України, аграрні асоціації “УКАБ” та “ВАР” висловлюють своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО в Україні”, – повідомляє Мінагрополітики, інформує ZN.ua .

Як зазначають у Міністерстві аграрної політики звернулись представники профільних асоціацій, а також фермерські господарства які повідомили про ігнорування або неповне виконання взятих на себе зобов'язань представництвом ФАО в Україні.

“На початку березня 2024 року ФАО пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року. Однак на сьогодні фермери не отримали обіцяного насіння. Зазначимо, що посівна кампанія ярої пшениці вже активно триває у більшості регіонів (15 областей). Отже, актуальність даного проекту стрімко падає”, – зазначає міністерство.

Також сумнівною є реалізація проєкту, який ініційовано ФАО, щодо надання насіння соняшнику і сої. Надання насіння планується після 24 березня, проте точної дати не визначено, що унеможливлює планування посівної кампанії.

Фактично не реалізовано оголошений раніше проєкт підтримки фермерів модульними зерносховищами на 300, 500 та 1000 тонн. “Для отримання зерносховищ фермери мали зареєструватись до 21 січня 2024 року. З того часу Мінагрополітики отримує скарги від фермерів, оскільки зерносховища вони досі не отримали, також ФАО відмовляється надати інформацію щодо термінів виконання обіцяних поставок”, – зазначено в інформації.