Україна готує нові пакети підтримки від партнерів – Зеленський

Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї.

Президент Володимир Зеленський анонсував на наступному тижні багато різних подій, які обов?язково посилять український захист, інформує ZN.ua .

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Зеленський подякував Столтенбергу з оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже 26 липня.

"Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя", - додав президент.

Зеленський також подякував всім у світі, хто вже засудив російську ракетну атаку на Одесу.

"Не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Мішенню всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Їхня мішень – це людяність і основи всієї нашої європейської культури. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде", - підсумував Зеленський.