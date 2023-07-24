Україна готує нові пакети підтримки від партнерів – Зеленський

Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї.

Президент Володимир Зеленський анонсував на наступному тижні багато різних подій, які обов?язково посилять український захист, інформує ZN.ua.

Україна готує нові пакети підтримки від партнерів – Зеленський
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Зеленський подякував Столтенбергу з оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже 26 липня.

"Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя", - додав президент.

Зеленський також подякував всім у світі, хто вже засудив російську ракетну атаку на Одесу.

"Не можна допустити, щоб люди у світі звикли до терористичних атак. Мішенню всіх цих ракет є не просто міста, села чи люди. Їхня мішень – це людяність і основи всієї нашої європейської культури. Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде", - підсумував Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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