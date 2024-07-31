У Кім Чен Ина нові проблеми зі здоров'ям: у КНДР шукають ліки для диктатора
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин знову набрав вагу і, мабуть, має проблеми зі здоров'ям, пов'язані з ожирінням, такі як високий кров'яний тиск і діабет. Його чиновники шукають нові ліки за кордоном для їхнього лікування.
Про це повідомила розвідка Південної Кореї, повідомляє NBC.
40-річний Кім Чен Ин відомий своєю пристрастю до алкоголю та куріння. Деякі спостерігачі говорили, що Кім, зріст якого складає близько 170 см, а вага раніше становила майже 140 кг, схуд у 2021 році, ймовірно, через зміну дієти. Але нещодавні кадри державних ЗМІ показують, що він знову набрав вагу.
розвідка заявила 29 липня, що Кім знову важить близько 140 кг і перебуває в групі високого ризику серцевих захворювань. Ожиріння Кіма імовірно пов'язане з вживанням алкоголю, курінням та стресом. Північнокорейські чиновники намагаються отримати за кордоном нові ліки для лікування гіпертонії та діабету у Кіма.
Розвідка Південної Кореї також повідомила, що Кім Джу Е, малолітня дочка лідера КНДР, зміцнює свій ймовірний статус спадкоємиці і може очолити країну після смерті батька. Однак не виключається, що її може замінити хтось із її братів чи сестер. Чутки навколо Кім Джу Е, якій близько 10 чи 11 років, спалахнули, коли вона почала супроводжувати батька на гучних публічних заходах, починаючи з кінця 2022 року.