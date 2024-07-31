У Кім Чен Ина нові проблеми зі здоров'ям: у КНДР шукають ліки для диктатора

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин знову набрав вагу і, мабуть, має проблеми зі здоров'ям, пов'язані з ожирінням, такі як високий кров'яний тиск і діабет. Його чиновники шукають нові ліки за кордоном для їхнього лікування.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї, повідомляє NBC.

40-річний Кім Чен Ин відомий своєю пристрастю до алкоголю та куріння. Деякі спостерігачі говорили, що Кім, зріст якого складає близько 170 см, а вага раніше становила майже 140 кг, схуд у 2021 році, ймовірно, через зміну дієти. Але нещодавні кадри державних ЗМІ показують, що він знову набрав вагу.

розвідка заявила 29 липня, що Кім знову важить близько 140 кг і перебуває в групі високого ризику серцевих захворювань. Ожиріння Кіма імовірно пов'язане з вживанням алкоголю, курінням та стресом. Північнокорейські чиновники намагаються отримати за кордоном нові ліки для лікування гіпертонії та діабету у Кіма.