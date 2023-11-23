Питання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – Шольц

Німецький канцлер згадав і те, що ФРН готова допомагати Україні у відбудові, зокрема, проведе в себе наступного року конференцію на цю тему.

Питання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – Шольц
© EPA-EFE/Maya Alleruzzo / POOL

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що допомога Україні залишається одним з основних питань для його уряду.Повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Питання довгострокової підтримки України є для нас одним із центральних", – наголосив Шольц.

За його словами, російський президент Путін чітко заявив, що сподівається, що готовність Німеччини, Європи, США підтримувати Україну зменшуватиметься.

"Путін сам готовий витрачати гроші, ресурси, ризикувати життям солдатів, щоб продовжувати руйнувати Україну, і розраховує на те, що матиме для цього достатньо ресурсів, більше ніж Захід, а відтак у перспективі досягне реалізації своїх планів", – каже федеральний канцлер.

"Тому важливим меседжем, можливо, найважливішим, який Німеччина може надіслати, є те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. В цьому Україна може на нас покластися", – наголосив політик і додав, що наразі ФРН є другим після США "донором" України та планує продовжувати бути одним з лідерів у наданні допомоги.

Шольц також згадав те, що Берлін готова допомагати у відбудові, зокрема, проведе в себе наступного року конференцію на цю тему.

Він також додав, що Німеччина підтримуватиме євроінтеграційні прагнення нашої держави. Шольц нагадав, що Німеччина постійно надає практичну підтримку, зокрема, консультаціями з тим, щоб Україна якнайповніше та якнайскоріше виконала необхідні критерії членства. Водночас канцлер підкреслив, що поступ в питанні членства в ЄС залежатиме виключно від прогресу у виконанні критеріїв, а не від будь-яких геополітичних міркувань.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що відновить переговори з російським диктатором Владіміром Путіним лише після того, як той виведе війська з України. Він також назвав російську агресію проти нашої країни "поверненням імперіалізму до Європи".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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