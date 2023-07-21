МЗС: Фінляндія рішуче налаштована щодо надання допомоги Україні на всіх рівнях, включно зі збільшенням військової підтримки

"Ми, як і весь Європейський Союз, уже взяли на себе зобов’язання щодо цього".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ, заявила, що країна продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Фінляндія рішуче налаштована щодо надання допомоги Україні на всіх рівнях, включно зі збільшенням військової підтримки. В тому, що стосується окремих механізмів або фондів, ми, безумовно, відкриті для цих можливостей. Нашим пріоритетом є забезпечення такої підтримки на тривалий час. Ми, як і весь Європейський Союз, уже взяли на себе зобов’язання щодо цього. Водночас маємо продовжувати надавати Україні військову та будь-яку іншу можливу допомогу що швидше. Ми не хочемо затягування цієї війни. У цьому сенсі надаватимемо Україні всю ту допомогу, якої вона потребує", – зазначила Валтонен.