Україна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - Мінагрополітики

Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у межах телефонної розмови зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорив питання щодо української агропродукції. Сторони домовилися знайти спільне рішення. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства, інформує ZN.ua .

"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн", – йдеться у заяві.

Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

"Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", – додали у відомстві.