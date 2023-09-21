Україна та Польща обговорили ситуацію навколо українського зерна та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн - Мінагрополітики
Польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у межах телефонної розмови зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорив питання щодо української агропродукції. Сторони домовилися знайти спільне рішення. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства, інформує
"Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн", – йдеться у заяві.
Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.
"Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", – додали у відомстві.