Пентагон: У США є варіанти продовження підтримки України

У відомстві додали, що наразі уряд зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для потреб України.

Перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс, коментуючи допомогу Україні, заявила, що уряд Сполучених Штатів має варіанти для продовження підтримки нашої держави. Про це вона розповіла у інтерв’ю для Bloomberg, інформує ZN.ua.

Вона зазначила, що варіанти є, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена.

За її словами, наразі Пентагон не розглядає можливості "перепрограмування" коштів, виділених на інші витрати.

"Це не те, про що нам потрібно думати зараз, доки ми не зрозуміємо, як довго триватиме теперішня ситуація у Конгресі", – зауважила Гікс.

Вона наголосила, що Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для потреб України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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