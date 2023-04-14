Звільненого мера Полтави Олександра Мамая пов'язують з фігурантом скандальних листувань Портнова - деталі

Полтавського міського голову Олександра Мамая, звільненого з посади на виконання вироку суду, пов'язують з фігурантами скандальних листувань екскерівника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова "Казбека" з кремлівськими кураторами.

Так, раніше Мамай неодноразово був помічений на публічних заходах з Володимиром Макаром, який згадується у листуваннях "Казбека" (прізвисько, яке дали Портнову кремлівські куратори), інформує Апостроф.

Цей факт може свідчити про зв’язок звільненого з посади Мамая з мережею агентів Кремля і диверсантів серед представників влади.

Раніше "Апостроф" детально розповідав про фігурантів скандалу з листування з агентами кремля, які можуть бути причетними до планування і підготовки до повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, 4 квітня набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким полтавського міського голову визнано винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 12 квітня 2023 виконавчим комітетом Полтавської міської ради Мамая звільнено із займаної посади та йому видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.


Іван Троянов, Апостроф





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