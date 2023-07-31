Шершень розповів деталі звільнення ЗСУ Старомайорського

Українські військові звільняли населений пункт в умовах тотально мінування.

Українські військові звільняли від російських окупантів Старомайорське Донецької області в умовах тотально мінування, зазначив в ефірі телемарафону речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

Шершень розповів деталі звільнення ЗСУ Старомайорського
© Скріншот з відео

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були спантеличені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні", - наголосив Шершень.

За його словами, штурмовики знімали російські розтяжки та робили підрив.

"Якщо пелюстку знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки помічають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - додав речник.

Українські захисники не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через заміновані поля.


Анна Конюченко, ZN.ua





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