Rheinmetall вироблятиме деталі винищувачів у німецькому Веце

Місцева влада радо сприйняла ідею розміщення заводу, яки дасть кількасот нових робочих місць.

У вівторок у німецькому Веце відбулася символічна церемонія закладення нового заводу для групи озброєнь Rheinmetall. Компанія хоче виробляти там деталі для винищувачів F-35, повідомляє видання Tagesschau, інформує ZN.ua.

Rheinmetall вироблятиме деталі винищувачів у німецькому Веце
© Википедия

Майже через півтора роки після початку війни в Україні німецька збройна компанія вперше інвестує в новий завод, щоб виконати замовлення зі спеціального фонду Бундесверу на 100 мільярдів євро. За даними Rheinmetall, високосучасний завод буде розташований на площі 60 тисяч квадратних метрів — це приблизно вісім футбольних полів. Побудують завод вартістю 200 мільйонів євро на місці аеропорту Weezer.

Завод планують завершити за два роки. Потім 400 його співробітників виготовлятимуть деталі фюзеляжу для винищувачів F-35. Rheinmetall планує випустити щонайменше 400 центральних секцій фюзеляжу для винищувача п'ятого покоління F-35A.

За словами представників Rheinmetall, об’єкт також включатиме логістичні та складські зони, дослідницькі та випробувальні центри, навчальні кімнати та контроль якості. Крім Rheinmetall у виробництві винищувача F-35 беруть участь інші компанії.

F-35 вважається найсучаснішим бойовим літаком у світі, а також закуповується в рамках концепції ядерного стримування НАТО. Через свою форму та зовнішнє оздоблення машину важко помітити радарам противника.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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