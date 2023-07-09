В німецькому уряді обережно підтримали надання Україні касетних боєприпасів
Заява звучала двозначно.
Уряд Німеччини виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист та звільнення власної території. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє
"Україна використовує боєприпаси для захисту власного населення, мова йде про дії уряду для звільнення власної території", – сказав він.
Гебештрайт зауважив, що коаліційний уряд Німеччини впевнений в тому, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів "нелегко далося нашим американським друзям".
Він також підкреслив, що Росія "вже використовувала касетні боєприпаси у великих масштабах" з початку розв’язаної нею війни проти України.
Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.