В німецькому уряді обережно підтримали надання Україні касетних боєприпасів

Заява звучала двозначно.

Уряд Німеччини виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист та звільнення власної території. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Tagesschau , інформує ZN.ua .

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"Україна використовує боєприпаси для захисту власного населення, мова йде про дії уряду для звільнення власної території", – сказав він.

Гебештрайт зауважив, що коаліційний уряд Німеччини впевнений в тому, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів "нелегко далося нашим американським друзям".

Він також підкреслив, що Росія "вже використовувала касетні боєприпаси у великих масштабах" з початку розв’язаної нею війни проти України.