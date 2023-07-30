В ОК "Південь" розповіли деталі та мету удару ЗСУ по Чонгарському мосту
Українські військові встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога .
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в
"Але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться. Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення", — наголосила Гуменюк.
Вона також зазначила, що у зв’язку з бойовою роботою ЗСУ, ворог на лівому березі відчуває нестачу снарядів і техніки.
"Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Єдине, що може стримувати Сили оборони — наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними", - додала речниця.