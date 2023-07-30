В ОК "Південь" розповіли деталі та мету удару ЗСУ по Чонгарському мосту

Українські військові встановлюють вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами ворога .

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що українські військові продовжують руйнувати логістику військ РФ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. За її словами, пошкодження таким об'єктам, як Чонгарський міст, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність, інформує ZN.ua .

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"Але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться. Тому робота проведена філігранно, точно, влучно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення", — наголосила Гуменюк.

Вона також зазначила, що у зв’язку з бойовою роботою ЗСУ, ворог на лівому березі відчуває нестачу снарядів і техніки.

"Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися. Єдине, що може стримувати Сили оборони — наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними", - додала речниця.