США схвалили постачання Чехії винищувачів F-35

Також буде продане супутнє обладнання.

США ухвалили рішення про можливий продаж Чехії літаків F-35, боєприпасів та супутнього обладнання орієнтовною вартістю до 5,62 мільярда доларів. Про це повідомляє Агентство оборонного співробітництва і безпеки США на офіційному сайті, інформує ZN.ua.

США схвалили постачання Чехії винищувачів F-35
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Уряд Чехії звернувся з проханням придбати 24 літаки F-35А, 25 двигунів Pratt & Whitney F135-PW-100. Крім цього, Чехія хоче придбати 70 ракет класу “повітря-повітря” AIM-120C-8, 50 бойових і 18 навчальних ракет AIM-9X Block II/II. Ракети постачатимуться разом з контейнерами, запасними частинами, блоками наведення та іншим обладнанням.

Окрім ракет, у вартість входять 86 бомб GBU-53/B, 2 GBU-53 SDB-II та 12 Mk-84 або BLU-109 з супутнім обладнанням та комплекти JDAM для модернізації бомб у керовані варіанти. Передбачаена також покупка засобів ідентифікації “свій-чужий”, обладнання для ремонту та перевірки боєприпасів, навігаційні комплекси, засоби зв’язку та документація.

У вартість входить логістичне забезпечення, будівництво необхідної інфраструктури, навчання наземного персоналу та пілотів. Основними підрядниками будуть компанії Lockheed Martin, Raytheon Missiles and Defense і Boeing.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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