Поставка Данії літаків F-35, які мають замінити обіцяні Україні F-16, значно затримується

Це не має вплинути на поставку літаків для ЗСУ.

Поставка винищувачів п’ятого покоління F-35А Повітряним силам Данії ризикує затриматися ще більше, ніж спочатку зазначалося. Про це заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Поставка Данії літаків F-35, які мають замінити обіцяні Україні F-16, значно затримується
© Википедия

Нові американські літаки мають замінити наявні у Данії винищувачі F-16, які країна поступово передасть Україні в межах військової допомоги.

Затримка пов’язана з технологічними проблемами у американської компанії-виробника Lockheed Martin. Концерн зіткнувся з нестачею певних комплектуючих.

За словами міністра, “наразі немає чіткої картини” щодо того, коли прибудуть наступні винищувачі F-35А через проблеми з модернізацією програмного забезпечення, яке використовується на літаках.

Поульсен додав, що веде діалог з американськими колегами, щоб знайти можливе рішення. Міністр оборони Данії раніше вже попереджав, що поставки нових винищувачів, які спочатку мали відбутися в першій половині 2024 року, будуть затримані щонайменше на шість місяців.

В той же час Лунд Поульсен запевнив, що не очікує, що затримки з F-35А вплинуть на передачу Україні літаків F-16, а також на будь-які зобов’язання Данії в межах НАТО.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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