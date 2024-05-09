Призупинення постачання бомб спричинило поворотний момент у відносинах між США та Ізраїлем — NYT

Президент Байден сподівається, що рішення призупинити постачання бомб спонукає Ізраїль змінити курс у війні в Газі.

Рішення Байдена призупинити постачання бомб до Ізраїля мало на меті надіслати потужний сигнал про те, що його терпіння має межі. Наполягаючи на тому, що його підтримка єврейської держави залишається "залізною", Байден вперше з початку війни в Газі минулої осені вирішив використати свою владу як головного постачальника зброї Ізраїлю, щоб продемонструвати своє невдоволення, зазначає The New York Times, інформує ZN.ua.

Призупинення постачання бомб є важливим поворотним моментом у 76-річних відносинах між Сполученими Штатами та Ізраїлем, які історично є одним з найтісніших партнерств у сфері безпеки у світі. Але це не обов\'язково переломний момент. Адміністрація Байдена все ще дозволяє відправляти до Ізраїля більшість інших видів озброєнь.

Байден сподівається, що така пауза спонукає прем\'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу відмовитися від повномасштабного вторгнення в Рафах, міста на півдні Гази, де знайшли притулок понад мільйон палестинців. Президент заперечував проти такої операції, побоюючись, що бомбардування можуть призвести до масових жертв серед цивільного населення.

Аналітик Купчан, вважає, що курс американо-ізраїльських відносин буде залежати від того, що станеться далі. Якщо Нетаньягу підкориться рішенню Байдена щодо Рафаха, це може бути лише миттєвим спалахом. Але якщо обидва лідери залишаться в протистоянні, це може призвести до ширшого скорочення поставок зброї, що матиме більш тривалий ефект.

"Фундамент американо-ізраїльських відносин настільки міцний, що цей крок [призупинення постачання бомб] не завдасть їм значної шкоди. Однак подальші затримки, хоча і малоймовірні, будуть іншою історією", — вважає Купчан.


Єва Федорів, ZN.ua





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