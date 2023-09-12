Зараз поганий момент для дипломатії – Зеленський про ідею переговорів з Росією

Через труднощі на полі бою, на Заході посилюються ідеї щодо перемовин

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз, зважаючи на ситуацію на полі бою, поганий момент для переговорних процесів із російською стороною. Про це він сказав, виступаючи на міжнародній конференції YES у Києві, інформує ZN.ua.

Зараз поганий момент для дипломатії – Зеленський про ідею переговорів з Росією
© Офіс президента України

The Economist, зазначає, що за три місяці контрнаступу Україна досягла «лише скромного прогресу» на південному фронті у Запорізькій області, де намагається розірвати «сухопутний коридор» з Росії до Криму. Питання про те, скільки часу це займе, і чи вдасться це зробити, обтяжує уми західних лідерів, зазначає видання.

Західні партнери обіцяють, що будуть стояти з Україною «стільки, скільки буде потрібно», але Зеленський помітив зміну настроїв серед деяких з них:

«У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі [коли вони кажуть] «ми завжди будемо з вами». Але я бачу, що він чи вона не тут, не з нами», – сказав Зеленський.

Деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з Росією, але Зеленський зазначає, що «це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме».

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова (сказаними у середині серпня), ніхто з західних партнерів не тисне на Україну щодо проведення переговорів з РФ.


Стас Константинов, ZN.ua





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