Прорив ЗСУ на Запоріжжі воєнкори РФ називають критичним моментом: ситуація на Півдні від ISW

ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони ворога у Запорізькій області, цим самим розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує ZN.ua .

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Цим проривом російських ліній оборони на Запоріжжі занепокоєна і низка російських "військових оглядачів". Вони вважають це критичним моментом на полі бою. Аналітики вважають, що окупаційним силам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.



На геолокаційних кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).