Прорив ЗСУ на Запоріжжі воєнкори РФ називають критичним моментом: ситуація на Півдні від ISW

ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони ворога у Запорізькій області, цим самим розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує ZN.ua.

Прорив ЗСУ на Запоріжжі воєнкори РФ називають критичним моментом: ситуація на Півдні від ISW
© Міністерство оборони Великої Британії

Цим проривом російських ліній оборони на Запоріжжі занепокоєна і низка російських "військових оглядачів". Вони вважають це критичним моментом на полі бою. Аналітики вважають, що окупаційним силам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Щодо інших висновків ISW за минулу добу, то тут зазначають. що ворога передислоковується із Херсонської області на лінію фронту у Запорізькій області. Війська РФ 24 серпня провели локальні спроби наступу на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута та в районі Авдіївки. ЗСУ 24 серпня провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.


Оксана Коваль, ZN.ua





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