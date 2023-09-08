ЗСУ знищили російські "Прєдєл Е" та "Леєр-2" на півдні

Журналіст наголосив на тому, що ворожі засоби РЕБ насправді спокійно дозволяють коригувати по собі вогонь.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що у Херсонській області ЗСУ ліквідували радіолокаційний комплекс "Прєдєл Е" та станцію РЕБ "Леєр-2".На своєму Tg-каналі він зауважив, що з допомогою останнього окупанти коригували БпЛА, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили російські
© Денис Казанський

Що стосується "Прєдєл Е", то це один з прикладів новітньої техніки ворога. Вартість цього комплексу становить $200 млн.

"Зверніть увагу, що всі ці "РЕБи, що не мають аналогів", спокійно дають працювати безпілотникам і коригувати по собі вогонь", - пише Казанський, додаючи, що "божевільні кремлівські діди" вирішили бездарно спалити свою новітню техніку в степах України.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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