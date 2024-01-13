ЗСУ: Росіяни відновили штурми на півдні, мета — прорив оборони

Вони, вочевидь, чекали прибуття додаткових підрозділів, чим можна пояснити тимчасове затишшя.

Керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що російські окупанти активізували штурмові дії на півдні. Для цього вони використовують не лише загони "Шторм Z", але й десантників та морську піхоту, інформує ZN.ua .

Під час телемарафону Гуменюк припустила, що росіяни чекали на прибуття додаткових підрозділів, чим і можна було пояснити тимчасове затишшя на фронті. Їх мета зараз — прорив оборони ЗСУ.

"Сьогодні ми бачимо, що вони провертаються на той рівень, який приблизно і тримали раніше", — сказала вона, додаючи, що зараз за добу фіксується від дев'яти штурмів.