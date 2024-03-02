Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The Times

Адмірал Ентоні Радакін відклав свою відставку з посади начальника штабу оборони на рік, щоб продовжити надавати допомогу Україні.

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Начальник штабу оборони, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Ентоні Радакін залишиться на посаді ще на рік після того, як він став ключовим гравцем у допомозі Україні в її планах боротьби з Росією. 58-річний адмірал Тоні Радакін мав піти у відставку в листопаді цього року після трьох років роботи на посаді начальника Генерального штабу. Однак прем'єр-міністр попросив його залишитися на посаді до осені 2025 року, зазначає The Times, інформує ZN.ua .

Джерела, близькі до Радакіна, вказують на його "човникову дипломатію" минулого літа між Вашингтоном і Києвом, під час якої він особисто проводив ключові зустрічі з українським військовим керівництвом на тлі занепокоєння Білого дому тим, що США виглядають надто тісно втягнутими у війну.

"Він зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни в Україні, а також пов'язати їх з більш широкою стратегічною картиною і необхідністю узгодження військової відповіді з економічними й дипломатичними зусиллями", — пише видання.

Українське військове джерело повідомило, що його цінували за "мудре стратегічне мислення". Адже він допомагав країні в розробці бойових планів, не вдаючись у подробиці з міркувань безпеки.

"Вважається, що Радакін допоміг українцям зі стратегією знищення російських кораблів і відкриття Чорного моря, завдяки чому морська торгівля України повернулася до довоєнного рівня", — повідомляє The Times.