Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі — The Times
Адмірал Ентоні Радакін відклав свою відставку з посади начальника штабу оборони на рік, щоб продовжити надавати допомогу Україні.
Начальник штабу оборони, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Ентоні Радакін залишиться на посаді ще на рік після того, як він став ключовим гравцем у допомозі Україні в її планах боротьби з Росією. 58-річний адмірал Тоні Радакін мав піти у відставку в листопаді цього року після трьох років роботи на посаді начальника Генерального штабу. Однак прем'єр-міністр попросив його залишитися на посаді до осені 2025 року, зазначає
Джерела, близькі до Радакіна, вказують на його "човникову дипломатію" минулого літа між Вашингтоном і Києвом, під час якої він особисто проводив ключові зустрічі з українським військовим керівництвом на тлі занепокоєння Білого дому тим, що США виглядають надто тісно втягнутими у війну.
"Він зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни в Україні, а також пов'язати їх з більш широкою стратегічною картиною і необхідністю узгодження військової відповіді з економічними й дипломатичними зусиллями", — пише видання.
Українське військове джерело повідомило, що його цінували за "мудре стратегічне мислення". Адже він допомагав країні в розробці бойових планів, не вдаючись у подробиці з міркувань безпеки.
"Вважається, що Радакін допоміг українцям зі стратегією знищення російських кораблів і відкриття Чорного моря, завдяки чому морська торгівля України повернулася до довоєнного рівня", — повідомляє The Times.