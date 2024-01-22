У Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФ

На момент атаки під землею перебували десятки шахтарів.

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Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Удень понеділка, 22 січня, через удари ворога зникало світло на двох вугільних підприємствах, коли під землею перебували десятки гірників, повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, інформує ZN.ua .

“Окупанти знову вчинили спробу знищення промислових об'єктів області. Через обстріл було припинено електропостачання двох вугільних підприємств. На той час під землею знаходились 94 гірники”, — розповів він.

Як зазначається, одразу після припинення атаки працівників сповістили про аварійну ситуацію. Згодом подачу електроенергії на об’єкти відновили. За словами Філашкіна, життям шахтарів нічого не загрожує.