На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін

Після прориву першої лінії оборони окупанти починають залучати резерви другої лінії - морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.

На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
© Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін підтвердив, що місцями ЗСУ зайшли на першу лінію оборони росіян на півдні, вони продовжують просуватися на мелітопольському і бердянському напрямках.Під час телемарафону військовий розповів про особливості ведення бойових дій на цій ділянці фронту, інформує ZN.ua.

За словами Кузьміна, на мелітопольському напрямку захисники просунулися в районі населеного пункту Роботине. Це у Запорізькій області.

"Вона (перша лінія оборони РФ - ред.) дуже складна, наші військові її продавлюють, ми рухаємось вперед. Цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації", – повідомив він.

Кузьмін зауважив, що фіксується дуже багато мінних полів та шлагбаумів росіян, вони майже на всій території. Також там є інженерні загородження – доти, бетонні споруди, протитанкові рови.

"Рашистів там дуже багато – на квадратний метр їх не менше, ніж мін", – сказав Кузьмін.

Військовий наголосив на тому, що змінюється їх кількість і якість.Підготовлених росіян стає більше, долучаються резерви з другої лінії оборони, зокрема морські піхотинці, десантники та спецпризначенці.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що в сьогоднішніх умовах ЗСУ виконують свої завдання по контрнаступу на "відмінно". За його словами, в середньому росіяни, готуючись до операцій Сил оборони, використовують до п'яти мін на квадратний метр. Все це захисники на деяких ділянках змушені знешкоджувати без відповідних машин, а вручну і пішки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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