США передадуть Ізраїлю високоточні бомби SPICE

Вони призначені для знищення піхоти, бронетехніки та укріплень.

Сполучені Штати Америки планують надати Ізраїлю високоточні бомби SPICE на загальну суму близько 320 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal , інформує ZN.ua .

Фото: Rafael

Згідно з угодою, бомби будуть виготовлені компанією Rafael USA, і згодом передані її ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання ізраїльським Міністерством оборони.

Офіційні джерела підтвердили, що Ізраїль офіційно запросив цю зброю до 7 жовтня, посилаючись на свої стратегічні оборонні потреби.

Бомби SPICE (Smart, Precision Impact, Cost-Effective) – це сімейство автономних систем озброєння класу “повітря-поверхня”, призначених для нанесення високоточних ударів в умовах відсутності GPS-сигналу.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що Сполучені Штати передадуть Ізраїлю зенітні комплекси Iron Dome для посилення протиповітряної оборони країни на фоні постійних ракетних атак бойовиків ХАМАС та Хезболли. Також Ізраїль отримував бронемобілі David за програмою Foreign Military Sale.