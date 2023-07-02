Росіяни можуть підірвати ЗАЕС, навіть якщо передадуть її під контроль МАГАТЕ — президент України

Станція замінована і це головний факт.

Ризик підриву Запорізької АЕС є реальним, і навіть якщо окупаційні сили передадуть станцію під контроль МАГАТЕ, вони можуть підірвати її дистанційно. Таку думку під час інтерв'ю El Mundo висловив президент України Володимир Зеленський.

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"Ситуація на електростанції дуже складна, але чи можна оцінити рівень божевілля Путіна за шкалою від 1 до 10?" - відповів Зеленський на питання журналістів.

Він наголосив, що Путін є неконтрольованим навіть на своїй території. Тож світ мав можливість побачити це не лише під час підриву Каховської ГЕС, але й під час збройного заколоту ПВК "Вагнера".

"Звичайно, що є ризик підриву (ЗАЕС. – ред.). Одні експерти кажуть, що підрив охолоджених реакторів не має жодних наслідків, інші – що має. Фактом є те, що станція замінована", – сказав Зеленський, додаючи, що розвідці України відомо, що там є вибухівка та 500 російських військових з важким озброєнням.