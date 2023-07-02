Росіяни можуть підірвати ЗАЕС, навіть якщо передадуть її під контроль МАГАТЕ — президент України
Станція замінована і це головний факт.
Ризик підриву Запорізької АЕС є реальним, і навіть якщо окупаційні сили передадуть станцію під контроль МАГАТЕ, вони можуть підірвати її дистанційно. Таку думку під час інтерв'ю
"Ситуація на електростанції дуже складна, але чи можна оцінити рівень божевілля Путіна за шкалою від 1 до 10?" - відповів Зеленський на питання журналістів.
Він наголосив, що Путін є неконтрольованим навіть на своїй території. Тож світ мав можливість побачити це не лише під час підриву Каховської ГЕС, але й під час збройного заколоту ПВК "Вагнера".
"Звичайно, що є ризик підриву (ЗАЕС. – ред.). Одні експерти кажуть, що підрив охолоджених реакторів не має жодних наслідків, інші – що має. Фактом є те, що станція замінована", – сказав Зеленський, додаючи, що розвідці України відомо, що там є вибухівка та 500 російських військових з важким озброєнням.
Нагадаємо, 25 червня очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що окупанти завершили підготовку до теракту на ЗАЕС. А учора він розповів, що росіяни зменшують свою присутність на території станції, а українських співробітників, які підписали контракт з "Росатомом", готують до евакуації. Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня, інформує