Прем'єру Ізраїлю Нетаньяху встановили кардіостимулятор

Операція відбулася напередодні голосування на судову реформу.

У неділю вранці прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переніс успішну операцію в медичному центрі «Шеба» із встановлення кардіостимулятора, повідомляє Times of Israel, інформує ZN.ua .

Напередодні про майбутню операцію сам Нетаньяху повідомив у відозверненні.

«Тиждень тому мені встановили пристрій для моніторингу. Цього вечора цей пристрій подав звуковий сигнал і сказав, що мені потрібно поставити кардіостимулятор, і що я повинен зробити це вже сьогодні ввечері. Я почуваюся чудово, але мені потрібно слухатися своїх лікарів», — сказав Нетаньяху у відео.

73-річний Нетаньяху додав, що лікарі запевнили, що випишуть його з лікарні вже в неділю. На час перебування у лікарні обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр юстиції Ярів Левін.

Близько 4 години ранку в лікарні повідомили, що операція пройшла успішно і без ускладнень. Там додали, що прем'єр почувається добре і на деякий час залишиться для спостереження в кардіологічному відділенні.

Нетаньяху пройшов процедуру в медичному центрі Шеба в Тель-ха-Шомері, куди його шпиталізували у ніч на 15 липня через, за словами самого прем’єра, зневоднення внаслідок спеки.

У відеозверненні Нетаньяху пообіцяв, що його випишуть з лікарні вчасно до ключового голосування, яке має розпочатися в парламенті в неділю і триватиме весь понеділок.

Десятки тисяч ізраїльтян пройшли маршем до Єрусалиму в суботу на знак протесту проти судової реформи.

Вашингтон закликав Нетаньяху домагатися широких домовленостей щодо будь-яких судових реформ. У своїй відеозаяві Нетаньяху сказав, що він веде постійні переговори з політиками і сподівається, що з опозицією буде досягнуто угоди щодо законопроекту, хоча єврейські ЗМІ повідомляли в суботу, що вихідними прем'єр не мав жодного контакту з лідерами опозиційної партії Яіром Лапідом і Бенні Ганцем.