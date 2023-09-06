Зеленський та Нетаньяху обговорять візи для хасидів - The Times of Israel

Очікується, що розмова Зеленського та прем'єра Нетаньяху відбудеться цього тижня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський цього тижня планують по телефону обговорити питання віз для хасидів до Рош га-Шана. Про це повідомили дипломатичні джерела The Times of Israel у середу, інформує ZN.ua.

Зеленський та Нетаньяху обговорять візи для хасидів - The Times of Israel
© Володимир Зеленський / Telegram

Раніше Україна пригрозила Ізраїлю призупиненням безвізу у відповідь на політику Ізраїлю щодо українців. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що близько 10% українців, які намагалися в'їхати в країну як туристи, були депортовані.

Депортації стосуються українців, які прибувають до країни нібито як туристи, а не біженці, у тих випадках, коли Ізраїль підозрює, що вони планують залишитися або незаконно шукати роботу.

«Український уряд не зазнає приниження своїх громадян під час в'їзду до Ізраїлю. Ми припинимо наші двосторонні угоди щодо безвізового режиму, згідно з сьомою статтею міжурядової угоди», — попередив Корнійчук.

"Така можливість знаходиться на розгляді нашого уряду", - додав він. «Неможливо, щоб нам довелося докласти всіх зусиль, щоби прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком безпеки та величезними логістичними зусиллями, тоді як ізраїльський уряд зловживає нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами».

«Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, у тому числі до Умані, я вважаю, що прем'єр-міністр [Біньямін] Нетаньяху повинен особисто втрутитися, щоб знайти вирішення поточного питання», — сказав він.

У рамках двосторонньої угоди українці можуть в'їжджати до Ізраїлю та відвідувати її на строк до трьох місяців. Через продовження війни в країні Ізраїль продовжив тримісячні візи біженцям-неєвреям; обмеження на кількість дозволеного в'їзду було скасовано Високим судом. Особи з єврейським корінням мають автоматичне право стати громадянами відповідно до Закону Ізраїлю про повернення.

За даними посольства України, у першому півріччі 2023 року Ізраїль депортував 2037 громадян України порівняно з 2705 за весь 2022 рік, повідомив сайт Ynet.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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