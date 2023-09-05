Зеленський та Нетаньяху можуть зустрітися у вересні — ЗМІ

Зараз ведеться організація їх зустрічі, але точної впевненості, що вона відбудеться, немає.

Восени до роботи Кримської платформи на парламентському рівні приєднаються Ізраїль, а на Генасамблеї ООН можлива зустріч президентів Володимира Зеленського та Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє видання Liga.net.

Зеленський та Нетаньяху можуть зустрітися у вересні — ЗМІ
© Офіс президента

За данини джерела ЗМІ, ізраїльська сторона незадоволена тоном та ультимативними заявами Києва. Та там очікують, що дві можливі "точки зниження напруги" у відносинах між країнами з'являться восени, інформує ZN.ua.

Перша - зустріч лідерів, яка може відбутися у вересні на полях Генасамблеї ООН.

"Робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає", - пояснює джерело.

Друга - приєднання до Кримської платформи на рівні парламенту. Це, ймовірно, відбудеться у жовтні. За даними ЗМІ, Кнесет представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.

Напруга у відносинах Києва та Єрусалима зросла з двох причина. Перша - Ізраїль відмовився передавати Україні засоби ППО. За словами посла Міхаеля Бродського, країна побоюється продавати "Залізний купол", адже там переймаються, що це озброєння може потрапити до рук або Ірану, або терористичних організацій.

Друга причина - відмова на в'їзд для біженців з України в Ізраїль. За словами посла Євгена Корнійчука, її рівень в країні становить аж 5%, що свідчить про те, що Єрусалим не дотримується угоди про безвіз. Тож українська влада думає про те, аби призупинити дію цього документа на деякий час. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський та Нетаньяху обговорять візи для хасидів - The Times of IsraelЗеленський та Нетаньяху обговорять візи для хасидів - The Times of Israel
Загальна мобілізація: чи можуть представники ТЦК саджати в авто та везти у військкоматЗагальна мобілізація: чи можуть представники ТЦК саджати в авто та везти у військкомат
Кім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYTКім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYT
Можуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордономМожуть екстрадувати до України: Арахамія пояснив, що очікує втікачів від мобілізації за кордоном
Зеленський пояснив, від чого залежить те, яким шляхом Україна звільнятиме КримЗеленський пояснив, від чого залежить те, яким шляхом Україна звільнятиме Крим
Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»Зеленський заявив, про можливість «демілітаризації Росії на території українського Криму»
Росія закриє очі на втрату Криму. Вона вже так робила — ЗеленськийРосія закриє очі на втрату Криму. Вона вже так робила — Зеленський
Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфарктАдвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт
Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – ЗеленськийДуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – Зеленський
Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізуватиПотрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати
Последние новости
Подгружаем последние новости