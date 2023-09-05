Зеленський та Нетаньяху можуть зустрітися у вересні — ЗМІ

Зараз ведеться організація їх зустрічі, але точної впевненості, що вона відбудеться, немає.

Восени до роботи Кримської платформи на парламентському рівні приєднаються Ізраїль, а на Генасамблеї ООН можлива зустріч президентів Володимира Зеленського та Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє видання Liga.net.

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За данини джерела ЗМІ, ізраїльська сторона незадоволена тоном та ультимативними заявами Києва. Та там очікують, що дві можливі "точки зниження напруги" у відносинах між країнами з'являться восени, інформує ZN.ua .

Перша - зустріч лідерів, яка може відбутися у вересні на полях Генасамблеї ООН .

"Робота над організацією зустрічі ведеться, однак чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає", - пояснює джерело.

Друга - приєднання до Кримської платформи на рівні парламенту. Це, ймовірно, відбудеться у жовтні. За даними ЗМІ, Кнесет представлятиме голова комісії із закордонних справ та оборони, ексспікер Йоель Едельштейн. До делегації увійде також співголова групи дружби з Україною Зеєв Елькін.

Напруга у відносинах Києва та Єрусалима зросла з двох причина. Перша - Ізраїль відмовився передавати Україні засоби ППО. За словами посла Міхаеля Бродського, країна побоюється продавати "Залізний купол", адже там переймаються, що це озброєння може потрапити до рук або Ірану, або терористичних організацій.

Друга причина - відмова на в'їзд для біженців з України в Ізраїль. За словами посла Євгена Корнійчука, її рівень в країні становить аж 5%, що свідчить про те, що Єрусалим не дотримується угоди про безвіз. Тож українська влада думає про те, аби призупинити дію цього документа на деякий час. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.