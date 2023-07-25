У німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО Skynex

Разом з установками також планується надання зенітних боєприпасів.

Збройна компанія Rheinmetall планує доставити в Україну дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex у другій половині 2023 року разом із зенітними боєприпасами, повідомляється на сайті підприємства з Німеччини, інформує ZN.ua .

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Як зазначається, ці засоби ППО встановлять на нові військові вантажівки HX 8x8.

У компанії додали, що успішне застосування зенітних танків Gepard вказує на ефективність протиповітряної оборони, заснованої на гарматах, на українській території, особливо проти крилатих ракет і дронів Росії.

"Підтримкою цієї традиції є надсучасний Skynex від Rheinmetall, який також заснований на гарматах. Він розроблений для операцій з протиповітряної оборони на дуже малій відстані, де керовані ракети неефективні. Використовуючи програмовані 35-мм боєприпаси Ahead, розроблені Rheinmetall саме для цієї мети, це значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Більше того, на 35-мм снаряди неможливо вплинути чи відбити їх засобами електронної протидії", – розповіли в німецькій компанії.