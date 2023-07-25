У німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО Skynex

Разом з установками також планується надання зенітних боєприпасів.

Збройна компанія Rheinmetall планує доставити в Україну дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex у другій половині 2023 року разом із зенітними боєприпасами, повідомляється на сайті підприємства з Німеччини, інформує ZN.ua.

У німецькій компанії Rheinmetall розповіли, коли передадуть Україні системи ППО Skynex
© Rheinmetall

Як зазначається, ці засоби ППО встановлять на нові військові вантажівки HX 8x8.

У компанії додали, що успішне застосування зенітних танків Gepard вказує на ефективність протиповітряної оборони, заснованої на гарматах, на українській території, особливо проти крилатих ракет і дронів Росії.

"Підтримкою цієї традиції є надсучасний Skynex від Rheinmetall, який також заснований на гарматах. Він розроблений для операцій з протиповітряної оборони на дуже малій відстані, де керовані ракети неефективні. Використовуючи програмовані 35-мм боєприпаси Ahead, розроблені Rheinmetall саме для цієї мети, це значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет. Більше того, на 35-мм снаряди неможливо вплинути чи відбити їх засобами електронної протидії", – розповіли в німецькій компанії.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Блок рекламы


Похожие новости
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшлоСША оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Україні для відновлення економіки потрібні жінки — BloombergУкраїні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg
У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямкуУ ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямку
Росіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - СкібіцькийРосіяни намагаються встановити стан енергетичних об'єктів в Україні - Скібіцький
Масований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалихМасований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Україна має вітчизняні системи ППО середньої дальності — депутат ЧернєвУкраїна має вітчизняні системи ППО середньої дальності — депутат Чернєв
Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозруКолишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру
Блінкен: "Коли українські військові розгорнуться — це призведе до змін на фронті"Блінкен: "Коли українські військові розгорнуться — це призведе до змін на фронті"
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні сотні своїх броньованих машинПарламент Болгарії схвалив передачу Україні сотні своїх броньованих машин
Последние новости
Подгружаем последние новости