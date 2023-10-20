ХАМАС визнав ліквідацію Ізраїлем високопоставленого командира

Айман Нофал є другим високопоставленим командиром ХАМАС, убитим під час ізраїльських ударів після того, як бойовики розпочали атаку на Ізраїль.

Військове крило ХАМАСу повідомило у вівторок, що в результаті ізраїльського авіаудару по центу сектору Газа було вбито одного з його головних командирів бойовиків, повідомляє POITICO, інформує ZN.ua.

Айман Нофал, відомий під своїм бойовим псевдонімом Абу Ахмад, був членом загальної військової ради бригад Ізз ель-Дін Аль-Касам і відповідав за центральний район Гази, йдеться в заяві ХАМАС.

Нофал є найвідомішим бойовиком ХАМАС, якого вбили під час ізраїльського бомбардування Гази.

Ізраїльські військові підтвердили вбивство Нофала, описавши його як «одну з найбільш впливових фігур», йдеться у заяві організації у X (раніше Twitter).

Раніше в неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Управління безпеки Ізраїлю (ISA) оголосили, що винищувачі ISA та винищувачі ЦАХАЛу діяли в секторі Гази, убивши Біллала Аль-Кедру, який був відповідальним за різанину в кібуці Нірім, додавши, що «терористи Хамасу та Ісламського джихаду також були вбиті».

Вбивство Ізраїлем Нофала відбулося після попередження ізраїльської армії про очікуваний наземний наступ у Газі з метою знищення бойовиків ХАМАС.

Влада Гази повідомила, що в результаті ізраїльських ударів загинуло майже 2800 палестинців і близько 10 000 отримали поранення.

15 жовтня Військові ЦАХАЛу заявили, що вбили ще одного командира спецназу ХАМАСу, який очолював атаки на південні ізраїльські громади минулих вихідних.

«Армія оборони Ізраїлю заявила, що Біллал аль-Кедра, командир південного батальйону Хан Юніс так званого підрозділу Нухба.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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