Байден публічно визнав, що має ще одну онучку

На фоні росту критики як з боку республіканців, так і демократів за те, що він мовчав про позашлюбну дитину свого сина Хантера.

Президент США Джо Байден, який у квітні заявив, що "у захваті" від своїх шістьох онуків і розмовляє з ними щодня, вперше визнав, що у нього є ще одна онучка - чотирирічна Нейві, позашлюбна дитина його сина Хантера, який нещодавно врегулював судову тяжбу з приводу аліментів, передає ВВС.

"Ми з Джилл хочемо лише найкращого для всіх наших онуків, включно з Нейві", - заявив Байден у п'ятницю.

Він додав, що його син працює з матір'ю Нейві, Лунден Робертс, щоб "налагодити стосунки, які відповідають найкращим інтересам їхньої доньки, максимально зберігаючи її приватне життя у майбутньому".

Батьківство Хантера Байдена щодо Нейві було встановлено за допомогою аналізу ДНК після того, як Робертс подала до суду на аліменти.

Про свою зустріч з Робертс він писав у мемуарах у 2021 році, заявивши, що вона сталася в той час, коли він був глибоко залежний від алкоголю та наркотиків.

"Я нічого не пам'ятав про нашу зустріч, - писав він. - Я був не в собі, але взяв на себе відповідальність за це".

Джо Байдена критикували як республіканці, так і демократи за рішення не визнавати дитину. Після завершення судового процесу в червні республіканка Еліза Стефаник звинуватила Джо Байдена в "холодній, безсердечній, егоїстичній та боягузливій" поведінці.

"Кожен американець знає, що Байден мав вчинити правильно багато років тому і визнати всіх своїх онуків", - заявила вона в інтерв'ю газеті Daily Mail.

Хантер Байден має ще чотирьох дітей, у тому числі сина Бо, названого на честь його рідного брата, який помер у 2015 році від пухлини головного мозку.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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