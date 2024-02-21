Байден випереджає Трампа у Нью-Йорку на 12% — опитування

За 40 років жоден кандидат-республіканець не перемагав у цьому штаті.

Чинний президент США Джо Байден випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 12% у Нью-Йорку, свідчать дані нового опитування, пише The Hill. Ця цифра є оптимістичною, проте вона удвічі менша за перевагу, з якою Байден переміг у штаті у 2020 році. Тоді відрив Байдена від Трампа становив 23%, інформує ZN.ua .

Близько 48% виборців Нью-Йорка заявили, що підтримують Байдена в опитуванні Сієнського коледжу, опублікованому у вівторок, в той час як 36% заявили, що підтримують Трампа. Решта 16% не визначилися.

Якщо взяти до уваги цифри чотиристоронньої гонки із незалежними кандидатами Робертом Кеннеді-молодшим і Корнелом Вестом, то перевага Байдена скорочується до 10%.

«Хоча Байден випереджає Трампа на 12% у двобої та на 10% у перегонах чотирьох кандидатів, варто пам'ятати, наскільки «блакитним» зазвичай є Нью-Йорк», — говорить Стівен Грінберг, соціолог Сієнського коледжу.

За його словами, демократи мали перевагу над республіканцями у 27%, а Байден випередив Трампа на попередніх виборах на 23%. З часів Рональда Рейгана в 1984 році жоден кандидат у президенти від республіканців не вигравав цей штат.

Опитування виявило низький ентузіазм щодо обох кандидатів від основних партій, при цьому незначна частина жителів Нью-Йорка, в тому числі переважна більшість незалежних, хотіли б бачити у бюлетені когось іншого, а не Байдена чи Трампа.

Згідно з опитуванням, 61% республіканців підтримують Трампа, тоді як 29% хочуть когось іншого. Тим часом 46% демократів виступають за Байдена, порівняно з 38%, які хочуть іншого кандидата.

Результати також підкреслюють важливість Нью-Йорка для перегонів до Палати представників у 2024 році, де демократи націлені на кілька місць від Республіканської партії в округах, які Байден виграв у 2020 році.

Участь в опитуванні взяли 806 виборців Нью-Йорка. Воно проходило з 12 по 14 лютого, похибка становить 4,2 відсоткових пункти.

Рівно за рік до вирішального голосування Джо Байден відставав від Дональда Трампа в п'яти з шести найважливіших штатів.