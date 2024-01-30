Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"

"Ця атака ніколи б не сталася, якби я був президентом".

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що чинний американський лідер Джо Байдена залишив світ на "межі Третьої світової війни", на тлі атаки Ірану на американську базу. Про це повідомляє The Telegraph, інформує ZN.ua .

"Ця зухвала атака на Сполучені Штати є ще одним жахливим і трагічним наслідком слабкості та капітуляції Джо Байдена. Три роки тому Іран був слабким, розореним і повністю підконтрольним. Завдяки моїй політиці максимального тиску іранський режим ледве зміг нашкребти два долари на фінансування своїх терористичних маріонеток", – зазначив Трамп.

У матеріалі йдеться, що лідер республіканців звинуватив Байдена у наданні Ірану "мільярдів доларів", які, за його словами, були використані Тегераном для "поширення кровопролиття і різанини по всьому Близькому Сходу".

"Ця атака ніколи б не сталася, якби я був президентом, жодного шансу - точно так само, як ніколи б не стався напад підтримуваного Іраном ХАМАСу на Ізраїль, ніколи б не почалася війна в Україні, і ми б зараз мали мир в усьому світі. Замість цього ми стоїмо на порозі Третьої світової війни", – додав він.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня троє американських військовослужбовців загинули і 25 отримали поранення в результаті атаки безпілотника в Йорданії на базу Tower 22. Це стало першим випадком загибелі американських військовослужбовців від ворожого вогню на Близькому Сході з початку війни в Секторі Гази і вважається значною ескалацією і без того нестабільної ситуації.