Залужний і Шаптала обговорили з командирами плани контрнаступу

Військові обговорили та узгодили послідовність подальших кроків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала обговорили з командувачами і командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" подальші плани контрнаступу, інформує ZN.ua.

Залужний і Шаптала обговорили з командирами плани контрнаступу
© cvk.gov.ua

Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram.

Зазначається, що Залужний і Шаптала провели спільну роботу з командувачами і командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Військові обговорили та узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз.

"Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території", – зазначив Валерій Залужний.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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