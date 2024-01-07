Обладнати Х-32 касетними боєприпасами цілком реально: Ігнат про плани окупантів

Якщо росіяни все ж реалізують свій задум, захисникам необхідно буде брати це до уваги та реагувати.

Учора Центр нацспротиву повідомив, що Росія планує обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону зауважив, що в планах окупантів немає нічого дивного, адже будь-яка ракети чи бомба може бути оснащена бойовою чистиною, інформує ZN.ua.

Обладнати Х-32 касетними боєприпасами цілком реально: Ігнат про плани окупантів
© Юрій Ігнат / Facebook

Та якщо вони все ж реалізують свій задум, захисникам необхідно буде брати це до уваги та реагувати, підкреслив Ігнат.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, Україна також отримала від партнерів снаряди, з допомогою яких можна ефективно вести бойові дії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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