Обладнати Х-32 касетними боєприпасами цілком реально: Ігнат про плани окупантів
Якщо росіяни все ж реалізують свій задум, захисникам необхідно буде брати це до уваги та реагувати.
Учора Центр нацспротиву повідомив, що Росія планує обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Та якщо вони все ж реалізують свій задум, захисникам необхідно буде брати це до уваги та реагувати, підкреслив Ігнат.
"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.
За його словами, Україна також отримала від партнерів снаряди, з допомогою яких можна ефективно вести бойові дії.