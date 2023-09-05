У США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю Росії

У Раді Нацбезпеки підтвердили майбутню зустріч лідерів КНДР та РФ.

У Білому домі підтвердили інформацію про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує на співпрацю із президентом Росії Владіміром Путіним. Обидві країни, повідомляє CNN із посиланням на заяву речниці Ради національної безпеки Адрієн Уотсон, продовжують активну підготовку до переговорів щодо зброї, інформує ZN.ua .

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«У нас є інформація про те, що Кім Чен Ин очікує, що ці дискусії продовжаться на рівні лідерів», — заявила Уотсон.

Речниця не сказала, де і коли може відбутися потенційна зустріч між Кімом і Путіним, але уточнила, що плацдарм для неї почали готувати під час візиту російського міністра оборони Сєргєя Шойгу до Північної Кореї в липні.

Минулого тижня офіційні особи США заявили, що КНДР та РФ «активно співпрацюють» і майбутні переговори можуть завершитись угодою щодо надання Пхеньяном зброї для підтримки війни Росії в Україні.

«Під час липневого візиту Шойгу намагася переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси», — сказала Уотсон.

Вона також заявила, що США закликають КНДР припинити переговори та дотримуватися публічних зобов’язань, взятих Пхеньяном, не надавати та не продавати зброю Росії.

Видання The New York Times повідомило про можливу зустріч лідерів КНДР та РФ у Росії вже цього місяця.

Під час війни Росія отримувала підтримку від Ірану та Північної Кореї. Іран відправив безпілотники та артилерію, а наприкінці минулого року Північна Корея поставила піхотні ракети.

Крім того, китайські державні оборонні компанії надавали Кремлю технології та обладнання, однак офіційні особи США кажуть, що наразі не бачать жодних ознак того, що Китай надавав Росії зброю чи іншу летальну допомогу.

Адміністрація Байдена регулярно розсекречує розвідувальні дані про допомогу, яку отримує або планує отримати Росія, намагаючись утримати країни від підтримки військових зусиль Росії.

Наприкінці минулого року США заявили, що Північна Корея передала Росії піхотні ракети для угруповання Вагнера.

За даними Джона Кірбі, майбутня угода забезпечить значну кількість боєприпасів для різних типів систем озброєння, включаючи артилерію.