МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну

Заклики чеського дипломатичного відомства прозвучали у День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні заявив, що союзники Києва не мають допустити того, щоб Росія "вкрала всю Україну". Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", – зазначив глава чеської дипломатії.