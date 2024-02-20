МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну

Заклики чеського дипломатичного відомства прозвучали у День пам’яті Героїв Небесної Сотні.

МЗС Чехії: Союзники не повинні допустити, щоб Росія вкрала всю Україну
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні заявив, що союзники Києва не мають допустити того, щоб Росія "вкрала всю Україну". Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", – зазначив глава чеської дипломатії.

February 20, 2014. 10 years.
They stole Crimea,
They stole Donbas,
and now they want to steal the entire country.

We must not let that happen.#StandWithUkraine

— Jan Lipavsk? (@JanLipavsky) February 20, 2024

Михайло Яровенко, ZN.ua





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